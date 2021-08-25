Морской грузоперевозчик Maersk нашел замену нефти

Датская компания Maersk, занимающая первое место по объему морских грузоперевозок, потратит 1,4 миллиарда долларов на покупку судов, работающих на чистом метаноле, пишет Bloomberg. Стоимость одного из восьми двухтопливных контейнеровозов составит 175 миллионов долларов, что дороже обычных на 10-15 процентов. На каждый вместится 16 тысяч контейнеров. Суда спустят на воду в 2024 году.

Вице-президент и глава отдела декарбонизации компании Бо Кристиансен заявил, что не верит в использование ископаемого топлива в будущем. При этом в Maersk предсказывают в первое время сложности с новыми кораблями из-за нехватки метанола, поэтому было решено оставить возможность использовать на них нефть. По словам Кристиансена, «зеленый» метанол обойдется в два раза дороже мазута, что приведет к подорожанию перевозок на 15 процентов.

По данным Международной морской организации, на судоходство приходится три процента выбросов углекислого газа, и в последние годы этот показатель растет. К 2050 году Организация объединенных наций (ООН) надеется на сокращение выбросов в два раза по сравнению с 2008 годом. Maersk не первый представитель отрасли, обративший внимание на «зеленую» энергетику. Судоходная компания Euronav, занимающаяся танкерной перевозкой нефтепродуктов, заказала суда, работающие на аммиаке и сжиженном природном газе (СПГ). Ранее производитель продуктов Cargill заявил, что начнет использовать корабли с крылатыми парусами.