Глава Wildberries рекордно разбогатела за год

Forbes составил очередной рейтинг богатейших женщин России. Его возглавила генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Журнал оценил её состояние на 2021 год в $13 млрд — за год оно выросло сразу на 1200%.

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Оборот ретейлера в 2020 году увеличился на 96% год к году — до 437,2 млрд рублей. Wildberries получил в 2020 году 323,8 млн заказов. Журнал отметил, что сейчас Wildberries есть в 14 странах мира — в России, Польше, Словакии, Белоруссии, Казахстане и других.

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В январе 2021 года компания объявила о старте продаж в Германии. Также ранее онлайн-ретейлер создал возможность для покупателей приобретать товары в кредит и рассрочку. В августе 2019 года Wildberries открыла свой 5000-й пункт выдачи заказов в Снежногорске Мурманской области с населением около 12 000 человек. Во время пандемии компания взяла на работу 15 000 человек, отметило издание. В распределительные центры устроились 7500 человек, 5500 — в курьерскую службу, 1500 — в пункты выдачи заказов и около 500 человек — в другие подразделения компании.

До создания бизнеса Бакальчук работала учителем и репетитором. Первую версию сайта Wildberries она создала с помощью мужа Владислава в 2004 году. В рейтинге Forbes оценивается стоимость активов — акций компаний, объектов недвижимости и др. Цена публичных компаний зафиксирована на 12 июля 2021 года.

Второе место в рейтинге заняла вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, инвестор девелоперских фондов с проектами в Европе и США и совладелец немецкой компании Hightex. До Бакальчук она долгое время была богатейшей женщиной России.

На третьем месте оказалась экс-супруга основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева Лидия Михайлова. Оценку провели не только по её активам, но и по активам её семьи.