Сервис «Яндекс.Такси» изменит тарифы и повысит комиссию для водителей не более 10%. С 25-26 августа изменятся цены на пассажирские перевозки в ряде регионов, в том числе в ближнем Подмосковье. Речь о Балашихе, Красногорске, Королеве, Мытищах, Реутове и Химках. Минимальная цена на поездку там станет такой же, как в столице.

Фото: ТАСС ТАСС

Это стало известно из открытых сообществ таксистов в соцсетях. Водители публикуют скриншоты письма от компании. В «Яндексе» пояснили лишь то, что изменения связаны с растущими издержками таксомоторной отрасли. Другие подробности не приводятся. Но отмечается, что тарифы изменятся не везде. В Москве они останутся прежними.

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Таксит Александр рассказал Business FM, что сообщение от «Яндекса» получил еще несколько дней назад. Он работает в Химках.

— Раньше комиссия была 18%, сейчас она будет в районе 23%. Это снимает «Яндекс», мне приходят остатки от тарифа. По Химкам был тариф от 89 рублей, сейчас «Яндекс» включит 139 рублей. Было включено, по-моему, пять минут и два километра, сейчас будет включено три километра и шесть минут. Получается, тариф будет московский — в Москве тоже 139 рублей посадка, в ближайшем Подмосковье будет так же. В Москве все как было, так и останется. «Яндекс.Такси» привел пример, когда разослал информацию о том, что повышает комиссию и тариф, что поездки, допустим, на 13 километров станут чуть дороже, но поездки на 13 километров по Химкам — это, может быть, один-два на 50 заказов.

— Как думаете, другие агрегаторы последуют примеру «Яндекса»?

— Я сомневаюсь, ведь у «Ситимобил» комиссия чуть ниже, и, соответственно, поездки. Вроде как они должны быть такие же, потому что у «Яндекса» формируется цена со своего агрегатора, а у «Ситимобила» — из каких-то других источников. Я не думаю, что в данный момент «Ситимобил» или Gett пойдут на повышение комиссии.