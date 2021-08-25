Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства «Северный поток-2», проиграла в суде дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает ТАСС.
Среди них есть запрет на владение добывающей компанией газопроводом, приходящим на территорию страны ЕС. В случае «Северного потока-2» это означает, что «Газпрому» можно будет заполнять не более 50 процентов объема.
Остальные мощности должны быть зарезервированы под независимого поставщика. В России это невозможно, так как как «Газпром» является монополистом в экспорте газа по трубопроводам.
В Nord Stream 2 AG объявили, что приняли к сведению решение суда Германии и оценят его. Других комментариев оператор не предоставил.