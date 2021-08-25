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«Северный поток-2» проиграл спор с Европой

Lenta.ruиещё 6
23 минуты назад

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства «Северный поток-2», проиграла в суде дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает ТАСС.

Среди них есть запрет на владение добывающей компанией газопроводом, приходящим на территорию страны ЕС. В случае «Северного потока-2» это означает, что «Газпрому» можно будет заполнять не более 50 процентов объема.

Остальные мощности должны быть зарезервированы под независимого поставщика. В России это невозможно, так как как «Газпром» является монополистом в экспорте газа по трубопроводам.

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В Nord Stream 2 AG объявили, что приняли к сведению решение суда Германии и оценят его. Других комментариев оператор не предоставил.

Компании,Видео,Газпром,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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