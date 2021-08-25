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Петербургский адвокат подал в суд на Первый канал из-за негативных новостей

Газета.Ruиещё 1
29 минут назад

Петербургский адвокат Игорь Мирзоев подал в суд на АО "Первый канал" о компенсации морального вреда и убытков в размере 10,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Петербуржец подал в суд на Первый канал из-за негативных новостей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что истец был вынужден обратиться к психологу из-за того, что его общее психологическое и эмоциональное состояние ухудшились из-за большого количества негативных новостей на Первом канале.

"Во время консультаций с психологом были выявлены причины плохого самочувствия истца. Уже несколько лет им ведется регулярный просмотр новостного контента Первого канала, в котором преобладают негативные новости", - уточнили детали искового заявления в пресс-службе судов.

Кроме того, согласно иску, были проведены расчеты, которые показали, что процент новостей, посвященных преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам составляет 78,2% от общего количества новостных публикаций телеканала.

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Мирзоев просит взыскать с АО "Первый канал" компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей, стоимость услуг психолога в размере 500 тыс. рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины.

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