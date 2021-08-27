Немецкие чиновники предложили «Газпрому» продать «Северный поток-2»

Ограничение мощности «Северного потока-2», связанное с действием обновленной газовой директивы Евросоюза, можно обойти лишь в том случае, если «Газпром» продаст газопровод. О таком предложении немецких чиновников рассказала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Поражение Nord Stream 2 AG (дочерняя компания «Газпрома») в Высшем земельном суде Дюссельдорфа, если его не удастся оспорить, фактически означает, что российская компания сможет использовать лишь половину мощности газопровода.

Европейские правила требуют, чтобы добывающая компания и оператор инфраструктуры были разделены. В противном случае 50 процентов мощностей должно быть зарезервировано под независимого поставщика. Однако в России «Газпром» обладает монопольным правом на экспорт газа по трубопроводу, так что ни одна компания не сможет заполнить вторую половину трубы.

Nord Stream 2 AG подал заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы. Решение по этому вопросу пока не вынесено, но источники издания утверждают, что обойти условия газовой директивы все равно не получится.

Ранее глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил услуги своей компании в качестве оператора «Северного потока-2». По его словам, в этом случае доказать независимость компаний будет несложно.