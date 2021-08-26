Еду из самолетов начнут продавать в магазинах

Российская авиакомпания «Аэрофлот» начнет продавать готовое бортовое питание в микромаркетах — специальных вендинговых автоматах. Об этом сообщил директор по маркетингу «Аэромара» Артем Куликов.
По его словам, в ближайшее время в Москве и Московской области появятся десятки точек продаж, где можно будет купить еду в контейнерах, передают «Известия». Поставлять питание в них будет дочка авиагруппы «Аэромар» — крупнейший производитель бортового питания в России. Ее партнером станет компания по производству микромаркетов Briskly.
Отмечается, что компания разработала для продажи в микромаркетах отдельное меню, которое состоит из 15 супов, 15 салатов, 15 горячих блюд. Покупателю предлагается купить одно блюдо за 100 рублей или весь обед за 300.
Ранее также стало известно, что семь российских авиаперевозчиков предоставят за счет государственных субсидий скидки на перелеты взрослых с несовершеннолетними. Чтобы точно попасть в программу дотаций, одна из компаний готова продавать билеты за один рубль.