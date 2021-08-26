Еду из самолетов начнут продавать в магазинах

Российская авиакомпания «Аэрофлот» начнет продавать готовое бортовое питание в микромаркетах — специальных вендинговых автоматах. Об этом сообщил директор по маркетингу «Аэромара» Артем Куликов.

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По его словам, в ближайшее время в Москве и Московской области появятся десятки точек продаж, где можно будет купить еду в контейнерах, передают «Известия». Поставлять питание в них будет дочка авиагруппы «Аэромар» — крупнейший производитель бортового питания в России. Ее партнером станет компания по производству микромаркетов Briskly.

Отмечается, что компания разработала для продажи в микромаркетах отдельное меню, которое состоит из 15 супов, 15 салатов, 15 горячих блюд. Покупателю предлагается купить одно блюдо за 100 рублей или весь обед за 300.