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России предсказали ликвидацию 30 банков

Lenta.ru
18 минут назад

В ближайший год в России ликвидируют около 30 банков, то есть 8,7 процента нынешних участников банковской системы. Такую динамику предсказали специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА», обзор «Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года» опубликован на сайте компании.

России предсказали ликвидацию 30 банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Темпы отзыва или аннулирования лицензий у банков в последнее время ускорились. За полгода рынок покинули 28 игроков, причем на второй квартал приходится 20 случаев, то есть в 2,5 раза больше, чем в первом. За весь 2020 год была остановлена работа 38 банковских и небанковских кредитных организаций. В отчете говорится, что большая часть случаев связана с проведением сомнительных операций. Чаще всего речь идет об обслуживании азартных игр, проведение ставок и расчетно-кассовое обслуживание букмекерских контор, которые не зарегистрированы в России.

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Список банков, которые находятся на пороге отзыва лицензии, в Индексе не раскрыли. Однако управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов предположил, что причина ликвидации организаций не изменится. По его словам, на рынке, особенно в Москве, по-прежнему много организаций, зарабатывающих на сотрудничестве с букмекерами и онлайн-казино.

Ранее крупнейшие российские банки заявили об опасностях инициативы ЦБ по регулированию развития экосистем. Они ожидают, что предложения регулятора, если их примут, приведут к массовому закрытию отделений в небольших городах, а в действующие нормативы не смогут уложиться до половины банков.

В пресс-службе ЦБ назвали такую оценку рисков некорректной и отказались говорить о негативных последствиях для банков. В регуляторе уверены, что изменения пойдут только на пользу.

Компании,Центральный банк России,
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