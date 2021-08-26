России предсказали ликвидацию 30 банков

В ближайший год в России ликвидируют около 30 банков, то есть 8,7 процента нынешних участников банковской системы. Такую динамику предсказали специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА», обзор «Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года» опубликован на сайте компании.

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Темпы отзыва или аннулирования лицензий у банков в последнее время ускорились. За полгода рынок покинули 28 игроков, причем на второй квартал приходится 20 случаев, то есть в 2,5 раза больше, чем в первом. За весь 2020 год была остановлена работа 38 банковских и небанковских кредитных организаций. В отчете говорится, что большая часть случаев связана с проведением сомнительных операций. Чаще всего речь идет об обслуживании азартных игр, проведение ставок и расчетно-кассовое обслуживание букмекерских контор, которые не зарегистрированы в России.

Список банков, которые находятся на пороге отзыва лицензии, в Индексе не раскрыли. Однако управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов предположил, что причина ликвидации организаций не изменится. По его словам, на рынке, особенно в Москве, по-прежнему много организаций, зарабатывающих на сотрудничестве с букмекерами и онлайн-казино.

Ранее крупнейшие российские банки заявили об опасностях инициативы ЦБ по регулированию развития экосистем. Они ожидают, что предложения регулятора , если их примут, приведут к массовому закрытию отделений в небольших городах, а в действующие нормативы не смогут уложиться до половины банков.