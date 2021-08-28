Немецкая газета назвала неизбежной продажу «Северного потока — 2»

Компании «Газпром» , вероятно, придётся продать газопровод «Северный поток — 2», чтобы привести его функционирование в соответствие с нормами газовой директивы Евросоюза . Об этом написала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Речь идёт о том, что в соответствии с обновлённой директивой ЕС компания-экспортёр не может выступать одновременно и поставщиком газа, и владельцем (оператором) трубопровода. Сейчас Nord Stream 2 AG, дочернее общество «Газпрома», проходит сертификацию в Германии в качестве независимого транспортного оператора, однако, как отмечает издание, в Еврокомиссии настаивают на неприемлемости этого варианта.