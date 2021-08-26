Московским предпринимателям заплатят миллиард за защиту от коронавируса

С 1 по 30 сентября московские предприниматели могут подать заявку на компенсацию своих расходов на профилактику распространения коронавируса и средства индивидуальной защиты для сотрудников, сообщается на сайте мэра Москвы. Всего заплатить бизнесу планируется миллиард рублей.

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«Получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60 процентов своих сотрудников. Речь идет о разовой выплате 15 тысяч рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тысячи рублей на каждого работника», ― сообщила заместитель главы города Наталья Сергунина, уточнив, что индивидуальным предпринимателям без сотрудников предоставляется субсидия в размере 21,5 тысячи рублей.

Меры коснутся, в частности, сфер общепита, образования, культуры, развлечений, спорта, а также сектора ремонта предметов личного пользования. Поддержать в мэрии пообещали также салоны красоты и кинотеатры. Заявки будут приниматься на сайте Московского инновационного кластера (МИК).

В июле в мэрии пообещали гранты бизнесу, который сумеет обеспечить быструю вакцинацию работников. Сообщалась, что первой сотне предприятий, завершивших вакцинацию 60 процентов работников, полностью компенсируют налог на доходы физических лиц, уплаченный за предыдущие 12 месяцев.