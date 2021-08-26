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Разработчики WhatsApp рассказали о новой функции

News.ru
56 минут назад

Разработчики WhatsApp анонсировали новую функцию мессенджера, с помощью которой пользователи смогут оставлять реакции на сообщения собеседников. Об этом сообщается на сайте WABetaInfo.

Разработчики WhatsApp рассказали о новой функции
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Сообщается, что после тестирования новая функция будет доступна для устройств на Android и iOS. Пользователи старой версии приложения будут видеть под сообщениями с реакциями предложение обновить WhatsApp до новой версии, чтобы получить доступ к функции и увидеть реакцию.

Ранее в WhatsApp появилась функция, которая позволяет пользователям делиться друг с другом исчезающими фото и видео. Опция призвана обеспечить более высокий уровень конфиденциальности и будет полезна при пересылке таких данных, как пароли. А отправка исчезающих фото и видео даст возможность сэкономить место в памяти гаджета. Для исчезающих фото и видео появился особый знак. Они будут исчезать после просмотра, а отправитель получит уведомление.

Кроме того, разработчики WhatsApp внедрят функцию, которая позволит использовать мессенджер на четырёх мобильных устройствах одновременно с одной учётной записи.

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