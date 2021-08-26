«Вкусвилл» запустил собственную доставку готовой еды

Розничная сеть «Вкусвилл» открыла производство и доставку горячих блюд по модели dark kitchen — то есть все приготовления проходят на собственной кухне без вывески, зала и самовывоза. Торговая сеть уже запустила 11 точек в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Чебоксарах. Ассортимент насчитывает около 60 блюд стоимостью от 140 до 600 рублей. Заказать доставку можно через мобильное приложение «Вкусвилл».

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Как рассказал «Коммерсанту» представитель «Вкусвилла», к созданию первого собственного производства кулинарии компанию сподвигла смена модели потребления еды и сформировавшаяся привычка к доставке.

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Ассортимент нового направления «Вкусвилла» включает более 60 позиций в ценовом диапазоне от 140 до 600 рублей, в том числе завтраки, супы, вторые блюда, десерты, обеденные наборы и прочее. Почти все используемые продукты входят в ассортимент сети. Время доставки составляет до двух часов.

Глава информационно-консалтингового агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров привёл данные, согласно которым у «Вкусвилла» около 5,5 млн лояльных клиентов, которые могут стать потенциальными потребителями продукции dark kitchen. Запуск работы одной кухни, по оценкам эксперта, может обойтись около 1,5–2 млн рублей, зато оборот этого направления уже в 2022 году может достичь нескольких миллиардов рублей.

В «Infoline-аналитике» сообщили, что по состоянию на август 2021 года «Вкусвилл» управляет 1350 магазинами в 56 российских городах. В 2020 году выручка сети выросла на 38% до 114 млрд рублей, бренд входит в тройку лидеров по продаже продуктов через интернет.

Партнёр аналитического агентства Data Insight Фёдор Вирин заявил, что в Москве доставка готовых блюд очень востребована. В столице пока что есть только один успешный игрок в этом сегменте — «Кухня на районе». По мнению эксперта, составить ей конкуренцию можно, если добиться более быстрой доставки с помощью создания большого количества мелких, дешёвых и качественно работающих кухонь.