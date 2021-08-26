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WhatsApp оштрафовали на 4 млн рублей

Российская Газетаиещё 17
34 минуты назад

По решению суда мессенджеру WhatsApp придется заплатить штраф в размере 4 млн рублей. Об этом сообщает Роскомнадзор. В ведомстве пояснили, что таким образом WhatsApp наказан за нарушение российского законодательства, поскольку отказался разместить на территории нашей страны персональные данные пользователей.

WhatsApp оштрафовали на 4 млн рублей
Фото: ReutersReuters

"Согласно российскому законодательству, оператор персональных данных обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных россиян с использованием российских систем", - говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Это нужно для того, чтобы они были под защитой нашего государства. Требование об обязательной локализации баз данных российских пользователей появилось в 2015 году, ответственность введена в 2019 году. Оно соблюдается многими зарубежными компаниями, среди которых - Apple, Microsoft, LG, Samsung, PayPal, Booking и другие.

В WhatsApp анонсировали новую функцию

Мессенджер WhatsApp оштрафован впервые за все время. Решение вынес мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы. Отмечается, что за аналогичное нарушение штраф может варьироваться до 6 млн рублей, а если оно совершено повторно - до 18 млн рублей.
Компании,PayPal,Роскомнадзор,Microsoft,Apple,
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