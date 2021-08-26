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В России появится отечественный TikTok

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

В России появится отечественная платформа вертикальных видео. Об этом на форуме «Российская креативная неделя» заявил глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, слова которого приводит ТАСС. Аналог популярного западного ресурса TikTok станет доступен пользователям уже в ближайшее время.

В России появится отечественный TikTok
Фото: ReutersReuters

«Осенью запускаем платформу вертикальных коротких видео, потому что 87 процентов владельцев смартфонов потребляют контент в вертикальном формате», — констатировал Жаров.

Он также рассказал о развитии другого отечественного проекта — Rutube. По словам Жарова, ежемесячная аудитория этой платформы уже в течение трех месяцев превышает отметку в 20 миллионов пользователей.

Ранее аналог TikTok уже был запущен компанией YouTube. Сервис получил название Shorts, а пробный запуск произвели в Индии. Вскоре список стран, в которых он работает, расширили. Новый сервис также специализируется на коротких вертикальных видео.

В конце 2020 года в России одобрили законопроект, предполагающий возможную блокировку на территории страны популярных сервисов и социальных сетей. YouTube, Facebook и Twitter пригрозили отключением в случае ограничения доступа к информации российских медиа по признакам расовой, национальной и политической принадлежности.

Компании,Александр Жаров,Газпром-медиа,ИТАР-ТАСС,
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