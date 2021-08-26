Отечественные производители не могут распродать свою продукцию, поскольку белорусские сыры на треть дешевле и поэтому популярны.

Об этом говорится в заявлении Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). В него входят 48 производителей и 40 переработчиков молока. Запасы российского сыра на складах выросли на 24%.

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В презентации говорится, что белорусские продукты поставляются на российский рынок с дисконтом до 38%, пишет РБК.

По данным Федеральной таможенной службы товарооборот Белоруссии и России вырос на 37% и составил 17,5 млрд. долларов, рассказал торговый представитель России в республике Юрий Золотарев.

Он отметил, что экспорт России в Белоруссии – 10,3 млрд. долларов, рост составил 48%. В свою очередь белорусский экспорт вырос на 24% и составил 7,2 млрд. долларов, передает Sputnik Белоруссия.

Сообщается, что основными товарами российского экспорта в Белоруссию традиционно являются нефть, природный газ, черные металлы электрические машины и оборудование, пластмассы и изделия из них.

«Наиболее весомый рост мы наблюдаем по поставкам российской нефти и природного газа. Прирост составил 83%. На второй позиции продукция химической промышленности и связанных с ней отраслей. Темп роста составил почти 45%. На третьем месте строительные материалы, инструменты, недрагоценные металлы и изделия из них – рост 42%», – сказал Золотарев.

При этом основными товарами белорусского экспорта традиционно является молочная продукция, средства наземного транспорта, оборудование и механические устройства, мясо, изделия из черных металлов.

«В целом из Беларуси в Россию поставляется около 80% от всего белорусского экспорта молочной продукции, около 85% готовой мясной продукции, 60% мяса», – сообщил эксперт.

Кроме того, наиболее высокое увеличение показала такая группа товаров как строительные материалы и инструменты.

«По минеральным продуктам – это прежде всего бензины, дизельное топливо, мазут рост составил почти 9%. По продовольственным товарам и сельхоз сырью рост составил всего 5%. Но хотел бы обратить внимание, что в стоимостном выражении это 2,1 млрд. долларов», – сказал Золотарев.

Российские таможенные брокеры спрогнозировали, что после 31 августа серьезно упадет востребованность «белорусской» схемы импорта в Россию, передает РБК.

С этой даты прекратит действовать указ президента Белоруссии Александра Лукашенко от 2011 года, который освобождал от налога на добавленную стоимость (НДС) товары, ввозимые в республику лицами, обладающими статусом уполномоченного экономического оператора и внесенными в реестр владельцев таможенных складов и/или складов временного хранения, при условии, что впоследствии они экспортируют эти товары в другие государства.

Как отметила президент таможенного представителя «КВТ Сервис» Юлия Шленская, раньше российские компании могли ввозить товары через Белоруссию, задействуя местных таможенных операторов. По ее словам, это позволяло им платить НДС не в момент ввоза, а позже не позднее 20-го числа месяца, в который компания приняла товар на учет.

«Благодаря этому коммерсанты могли отсрочить момент, когда придется изъять средства из оборота на уплату налога», — сказала она.

Гендиректор компании «Универсальные грузовые решения» Сергей Мартьянов в свою очередь ожидает, что после 31 августа число российских компаний, которые ввозили товары через Белоруссию, сократится на 50-70%.

Ранее Лукашенко выступил с инициативой ограничения транзита через территорию Белоруссии товаров из Германии в Россию и Китай в качестве ответа на санкции Запада против Минска.

Россиянам объяснили, почему всё чаще на прилавках магазинов и рынков появляются отечественные товары. При этом продукция продаётся по достаточно высокой стоимости. О том, почему так происходит, рассказал РИА Новости экономист Пётр Пушкарёв.

Он пояснил: отечественные производители имеют мало инструментов, чтобы снизить себестоимость продукции. По словам Пушкарёва, высокая закредитованность вынуждает их закладывать дополнительные значения в потребительские и оптовые цены.

Кроме того, значительная часть продуктов питания имеет настолько длинный производственный цикл, что эти товары как минимум не успевают пройти его. Эксперт напомнил, что, например, плодоносящим деревьям требуется очень много времени, чтобы вырасти. Таким образом, эти импортные продукты нельзя сейчас полностью заменить на отечественные.

Что касается техники, она дорожает в связи со слабостью развития отечественного производства. Экономист полагает, что ряд проектов в технической сфере недополучил нужное финансирование в РФ.

Затруднения поставок российской молочной продукции в Китай прогнозируется в 2021 году из-за требований сертификации в связи с COVID-19, заявила в четверг директор Молочного союза РФ Людмила Маницкая на конференции, посвященной развитию отрасли.

"Если проанализировать поставку молока и молочной продукции в Китай без мороженого, то она увеличилась в 1,5 раза, до 730 тонн, а в 2019 году было 480 тонн. В Китай мы экспортируем молоко и молочную продукцию, но больше всего мороженое - 1 тыс. тонн. Хотя в 2017 году мы его экспортировали на уровне 1,5 тыс. тонн. В этом году можно ожидать затруднения поставок в Китай в связи с выдвижением в этой стране требований по сертификации на COVID-19", - сказала Маницкая.

По ее словам, в прошлом году Россия получила право поставок молочной продукции в 60 стран мира, однако фактически поставки осуществляются в 39 стран.

"В 2020 году мы экспортировали 186 тыс. тонн молока и молочной продукции в 39 стран, а импортировали 940 тыс. тонн из 64 стран, что в пять раз больше экспортного объема. < > В нашей стране есть дефицит товарного молока", - отметила эксперт.

В свою очередь гендиректор "Союзмолока" Артем Белов заявил о росте объемов импорта с Белоруссией. По его данным, объем поставки сыров из Белоруссии в Россию вырос на 20%. Говоря об экспорте молочной продукции, Белов отметил, что РФ по итогам 2020 года увеличила в 1,5 раза экспорт в страны постсоветского пространства. В 2021 году объем экспорта молочной продукции в страны СНГ также вырос в 1,5 раза.