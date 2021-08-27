Booking.com решил обжаловать решение ФАС о штрафе

Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твёрдо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали. Это важно особенно сейчас, в это беспрецедентное время для сферы туризма, которое продолжает оказывать огромное влияние на Booking.com, наших партнёров и отрасль в целом, — пояснили в компании.