ЦБ оповестил банки о возможной блокировке VPN-сервисов

ЦБ сообщил кредитным организациям, что в ближайшее время Роскомнадзор может ограничить работу некоторых VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство. Чтобы избежать проблем при блокировке, регулятор попросил банки до 2 сентября сообщить, пользуются ли они сервисами Thunder, Redshield, Psiphon, Tunnelbear или «иными аналогичными».

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26 августа департамент информационной безопасности ЦБ направил в банки письмо, в котором попросил указать, какими VPN-сервисами пользуются организации, для каких процессов это необходимо, а также указать IP-адреса, которые открываются через VPN. Подлинность письма РБК подтвердили несколько источников на рынке информационной безопасности.

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По данным департамента, в ближайшее время Роскомнадзор планирует «осуществить комплекс мероприятий по ограничению использования» сервисов VPN. Информация от банков нужна, чтобы не заблокировать VPN-соединения, которыми они пользуются.

Как сообщил РБК один из источников в крупном банке, Центробанк и ранее рассылал подобные запросы. После того как многие организации перешли на удалённую работу, большинство из них стали использовать VPN-сервисы, чтобы подключаться к внутренним системам. Блокировка может нарушить эти процессы.

Технология Virtual Private Network (VPN) позволяет подключаться к частной сети через интернет. Публичные VPN-сервисы зачастую используются для обхода блокировок сайтов. Помимо этого подобные приложения позволяют пользователю остаться анонимным и шифруют информацию.

С ноября 2017 года в России нельзя предоставлять доступ к сайтам, которые ранее включили в реестр запрещённых в России. Согласно закону, при отказе выполнять требования VPN- и прокси-сервисам, а также анонимным сетям грозит блокировка. Раскрывать нарушения должны сотрудники МВД и ФСБ.