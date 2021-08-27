В «Сбере» рассказали о планах запустить приложение для музыкантов это осенью

О том, что «СберЗвук» работает над приложением «Студио», RB.ru рассказали в компании.

«Да, мы действительно работаем над приложением “Студио”. Его анонс лейблам состоялся еще в начале года. Это инструмент не только для артистов, но и для музыкальных компаний», – уточнил генеральный продюсер аудиосервиса «СберЗвук» Сергей Балдин. Он добавил, что публичный релиз состоится осенью.

Приложение позволит:

просматривать аналитику по прослушиваниям внутри СберЗвука, а также следить за популярностью; создавать звуковые комнаты со слушателями, записывать им звуковые сообщения и выходить в другие аудио/видео интерактивы; искать подрядчика или исполнителя услуг по рекомендациям от других артистов и получить дополнительную скидку; получить доступ к профильному образовательному контенту и мероприятиям; централизованно питчить треки в редакторские плейлисты, а также на лейблы и радио, а также использовать инструменты продвижения от «СберЗвука» и экосистемы «Сбера»; участвовать в акселерационных программах и получать гранты; заполнить свой профиль, объединяться в группы и чаты, искать нужные связи.

Приложение «Студио» уже загружено в магазины Google Play и App Store, однако доступ к нему можно получить только по приглашению. Его получили «несколько десятков артистов и членов их команд», сообщили в «СберЗвуке».