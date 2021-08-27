Philip Morris откажется от производства сигарет

Крупнейший производитель табачной продукции Philip Morris выпустит облигации, чтобы привлечь средства для новых проектов устойчивого развития. Компания опубликовала план финансирования, который позволит ей отказаться от производства сигарет. Об этом пишет Bloomberg.

Фото: Reuters Reuters

Производитель Marlboro планирует выйти на быстро развивающийся рынок устойчивого финансирования, так как все больше инвесторов отказываются вкладываться в акции табачных компаний, производителей оружия и другой продукции, вредной для общества. После публикации нового плана финансирования Philip Morris заявил, что эта схема является первым шагом к выпуску облигаций, связанных с поэтапным отказом фирмы от табачного бизнеса. За счет долгового финансирования компания намерена постепенно сокращать доходы от продажи сигарет.

Видео дня

«[План] позволит инвесторам и кредиторам поддерживать нашу передовую трансформацию и участвовать в ней, ведь мы стараемся ускорить отказ [человечества] от курения и используем наш мощный потенциал для разработки безникотиновых продуктов, которые несомненно окажут положительное влияние на общество», — рассказал финансовый директор Philip Morris Эммануэль Бабо.

Согласно новой схеме финансирования, компания нацелена на увеличение выручки от продажи безникотиновой продукции до 50 процентов от общего чистого дохода к 2025 году. В 2020 году эта доля составляла 23,8 процента. Кроме того, фирма постарается выйти на новые рынки: через четыре года Philip Morris планирует продавать новые, более здоровые продукты в 100 странах. В 2020 году эта категория товаров компании была представлена только в 64 государствах.

Philip Morris также стремится к поглощению британской фармкомпании Vectura. Недавно табачный гигант купил 22,61 процента акций фирмы, что вызвало критику со стороны здравоохранительных организаций.

Компания проводит последовательную политику укрепления своей репутации. В июле ее руководство выступило за запрет продажи сигарет в Великобритании. Производитель Malboro настоятельно посоветовал жителям страны отказаться от табака в ближайшие 10 лет.