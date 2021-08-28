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Предсказана дальнейшая судьба Booking.com в России

Lenta.ru
32 минуты назад

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин оценил последствия штрафа, наложенного Федеральной антимонопольной службой на сервис Booking.com. Об этом он рассказал «Москве 24».

Предсказана дальнейшая судьба Booking.com в России
Фото: lenta.rulenta.ru

По его словам, сумма в 1,3 миллиарда рублей для агрегатора является несущественной в сравнении с доходами компании. «Booking.com был, есть и будет на российском рынке. Его наличие — это тоже стимул к здоровой конкуренции между аналогичными ресурсами», — указал эксперт.

Также Горин назвал заблуждением расхожее мнение, будто Booking.com предлагает лучшие цены. «Например, многие туроператоры проводят специальные акции, когда при предъявлении цен Booking.com они предлагают цены ниже», — объяснил он.

Штраф последовал за неисполнением предписания по антимонопольному делу, которое рассматривалось в 2020 году. Тогда ФАС установила, что компания навязывала гостиницам и отелям определенные условия, из-за чего они не могли предлагать через другие каналы более низкие цены, чем на Booking.com. Это в службе посчитали ограничением конкуренции и ущемлением прав гостиничного бизнеса.

Сейчас Booking.com ожидает результатов апелляции на заключение ФАС в отношении практики паритета цен. Сумма штрафа достигает 1,3 миллиарда рублей, о решении ранее сообщило само ведомство.

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