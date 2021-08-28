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«Газпром» перестал продавать газ в Европу

Lenta.ru
29 минут назад

«Газпром» перестал продавать газ европейским покупателям на 2022 год через собственную Электронную торговую площадку (ЭТП). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные терминала Bloomberg.

«Газпром» перестал продавать газ в Европу
Фото: ТАССТАСС

Прекращены торги лотами газа с поставкой в первом квартале 2022-го и полностью на весь год. При этом контракты на зиму 2022-2023 годов и на полный 2023-й по-прежнему доступны в ЭТП.

Последний контракт на поставку газа в Европу в первом квартале 2022-го, по данным агентства, был заключен 23 августа. Известно об этом стало 27 августа.

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Торги прекратили примерно через час после объявления о решении апелляционного суда Германии по вопросу соблюдения норм Газовой директивы Евросоюза в рамках Третьего энергопакета ЕС.

Российская компания обжаловала отказ европейских властей вывести российский экспортный газопровод «Северный поток-2» из-под требований директивы. Таким образом, «Газпром» вынужден будет подчиниться европейским правилам, которые предписывают разделять владельцев газопровода и поставляемого по нему топлива, а также допускать независимых поставщиков до половины мощностей трубопроводов, проходящих по территории ЕС.
Компании,Газпром,ЕС,Bloomberg,Интерфакс,
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