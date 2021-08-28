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Сеть "Ёбидоёби" извинилась за публикацию фотографий с темнокожим мужчиной

Газета.Ru
31 минуту назад

Сеть доставки суши "Ёбидоёби" публично извинилась после публикации фотографий с афроамериканцем.

Сеть доставки суши затравили за рекламу с афроамериканцем
Фото: ТАССТАСС

В середине августа в сообществах компании появилось фото, где темнокожий мужчина в компании трех девушек европейской внешности ест роллы. Через пару недель "Ёбидоёби" опубликовали фото того же молодого человека в одиночестве. На компанию обрушилась критика - из-за "мультикультурализма", провокационного маркетинга и якобы неблизкого россиянам контента.

"От лица всей компании мы хотим принести извинения перед русской нацией за то, что задели русских нашими фотографиями. Мы удалили весь контент, который вызвал эту шумиху", - заявила компания на своей странице в Instagram.

Ранее сооснователь "Ёбидоёби" Константин Зимен пожаловался, что ему начали угрожать убийством после публикации рекламных постов с изображением темнокожего мужчины в социальных сетях.

Зимен позже написал заявление в полицию на Telegram-канал "Мужское государство" Владислава Позднякова в связи с угрозами и попытками заблокировать сайт компании.

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