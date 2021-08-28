Сеть доставки суши затравили за рекламу с афроамериканцем

Сеть доставки суши "Ёбидоёби" публично извинилась после публикации фотографий с афроамериканцем.
В середине августа в сообществах компании появилось фото, где темнокожий мужчина в компании трех девушек европейской внешности ест роллы. Через пару недель "Ёбидоёби" опубликовали фото того же молодого человека в одиночестве. На компанию обрушилась критика - из-за "мультикультурализма", провокационного маркетинга и якобы неблизкого россиянам контента.
"От лица всей компании мы хотим принести извинения перед русской нацией за то, что задели русских нашими фотографиями. Мы удалили весь контент, который вызвал эту шумиху", - заявила компания на своей странице в Instagram.
Ранее сооснователь "Ёбидоёби" Константин Зимен пожаловался, что ему начали угрожать убийством после публикации рекламных постов с изображением темнокожего мужчины в социальных сетях.
Зимен позже написал заявление в полицию на Telegram-канал "Мужское государство" Владислава Позднякова в связи с угрозами и попытками заблокировать сайт компании.