Минэкомразвития решило ограничить льготное кредитование бизнесу

Минэкономразвития России подготовило поправки к правилам выдачи субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства.

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Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В опубликованной информации утверждается, что ведомство планирует прекратить выдачу субсидий банкам по договорам, "заключенным в 2019–2021 годах на сумму свыше 500 млн рублей с представителями малого и среднего предпринимательства, относящимися к категории "микропредприятие", которые осуществляют деятельность в сфере строительства, а также профессиональную, научную и техническую деятельность".

Также планируется прекратить выдачу субсидий по кредитным договорам с организациями, информация о которых была исключена из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019–2020 гг.

В документе проекта отмечается, что нововведение необходимо для "усиления дисциплины уполномоченных банков и уменьшения среднего размера кредита для ориентирования на сегмент самых малых заемщиков".