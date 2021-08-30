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Малому бизнесу могут огранить льготное кредитование

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Минэкомразвития России подготовило поправки к правилам выдачи субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства.

Минэкомразвития решило огранить льготное кредитование бизнесу
Фото: DepositphotosDepositphotos

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В опубликованной информации утверждается, что ведомство планирует прекратить выдачу субсидий банкам по договорам, "заключенным в 2019–2021 годах на сумму свыше 500 млн рублей с представителями малого и среднего предпринимательства, относящимися к категории "микропредприятие", которые осуществляют деятельность в сфере строительства, а также профессиональную, научную и техническую деятельность".

Также планируется прекратить выдачу субсидий по кредитным договорам с организациями, информация о которых была исключена из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019–2020 гг.

В документе проекта отмечается, что нововведение необходимо для "усиления дисциплины уполномоченных банков и уменьшения среднего размера кредита для ориентирования на сегмент самых малых заемщиков".

Ранее стало известно, что первые двадцать компаний малого и среднего бизнеса отобраны по правительственной программе коллективного привлечения финансовых средств.

Компании,Экономика,
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