«Ашан» сократил число супермаркетов в России

Французская сеть Auchan сократила число супермаркетов в России за первое полугодие 2021 года. Об этом сообщает РБК.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Эмин Джафаров / Коммерсантъ

За это время российское представительство закрыло 17 точек. Сейчас Elo Group (ранее называлась Auchan Holding) насчитывает в России 236 магазинов «Ашан». Из них 95 — гипермаркеты и 143 — супермаркеты.