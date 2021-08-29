«Ашан» сократил число супермаркетов в России

Французская сеть Auchan сократила число супермаркетов в России за первое полугодие 2021 года. Об этом сообщает РБК.
За это время российское представительство закрыло 17 точек. Сейчас Elo Group (ранее называлась Auchan Holding) насчитывает в России 236 магазинов «Ашан». Из них 95 — гипермаркеты и 143 — супермаркеты.
В 2020 году «Ашан» насчитывал 212 супермаркетов в России. Это означает, что за год их число сократилось 32,5%. Часть из них сменила статус на гипермаркеты городского формата с меньшими площадями «Ашан Сити».