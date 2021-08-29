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В работе «ВКонтакте» произошел масштабный сбой

Майк Габриелян
57 минут назад

Крупный сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте». Больше всего проблема коснулась пользователей в Москве и Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

В работе «ВКонтакте» произошел масштабный сбой
Фото: vk.comvk.com

Полностью соцсеть не загружается у 72% пользователей. Еще 19% не могут отправлять сообщения, а 10% - просматривать видео.

В воскресенье утром было зафиксировано 2 420 отчетов о сбоях в работе сети.

Представители «Вконтакте» подтвердили неполадки и сообщили, что работают над устранением проблемы.

«У части пользователей веб-версии могут наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте", но мы оперативно восстанавливаем работу», - сказали в компании.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» ответила властям Украины. В компании заявили, что выступают против преследования людей за посещение ими соцсетей и распространение личного мнения.

Компании,ИТАР-ТАСС,
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