В работе «ВКонтакте» произошел масштабный сбой

Крупный сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте». Больше всего проблема коснулась пользователей в Москве и Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Фото: vk.com vk.com

Полностью соцсеть не загружается у 72% пользователей. Еще 19% не могут отправлять сообщения, а 10% - просматривать видео.

В воскресенье утром было зафиксировано 2 420 отчетов о сбоях в работе сети.

Представители «Вконтакте» подтвердили неполадки и сообщили, что работают над устранением проблемы.

«У части пользователей веб-версии могут наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте", но мы оперативно восстанавливаем работу», - сказали в компании.