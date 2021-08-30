Сбер и Правительство Москвы продолжают поддерживать предпринимателей льготными кредитами

Программу предоставления льготных стабилизационных кредитов столичному малому и среднему бизнесу продлили до 31 декабря 2021 года. Соглашение о продлении реализации программы субсидирования процентных ставок по кредитным договорам субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в приоритетных отраслях, заключили Сбербанк и Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. «Кредиты с поддержкой города востребованы у столичного бизнеса. С мая 2020 года льготные кредиты на общую сумму более 132 миллиардов рублей в рамках программы получили более 18 тысяч московских компаний из различных отраслей, в которых работают порядка 127 тысяч человек. Участвуя в программе, даже при отсутствии необходимых финансовых ресурсов, предприниматели могут рассчитывать на средства банков, и тем самым продолжать развивать свое дело. Соглашение предусматривает финансирование из бюджета процентной ставки по новым кредитам. Предприниматели смогут направить средства займов на рефинансирование, увеличение оборота и достижение инвестиционных целей», – уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. По программе субсидирования процентных ставок предприниматели, работающие в одной или нескольких приоритетных отраслях, могут получить кредит с максимальной ставкой для заемщика – 7 процентов годовых. Предельный размер займа увеличен до 100 миллионов рублей, ранее он составлял 35 миллионов рублей. Срок субсидирования процентной ставки вырос с 14 месяцев до двух лет. Согласно постановлению Правительства Москвы, к приоритетным отраслям отнесены сельское хозяйство и обрабатывающее производство, здравоохранение, образование, культура, спорт. Особую поддержу города получают предприятия, работающие в сфере туризма, общественного питания, бытовых услуг и другие. «Это отличная возможность для московских предпринимателей увеличить обороты уже существующего бизнеса и начать инвестировать в новые актуальные проекты. Увеличение срока действия субсидированной процентной ставки до двух лет — своевременная поддержка малого бизнеса в Москве. С мая 2020 года Сбербанк выдал 17,5 тысяч таких льготных кредитов на общую сумму более 77 миллиардов рублей», – отметил вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников. Всего в рамках программы с 2020 года льготные кредиты на общую сумму более 132 миллиардов рублей получили более 18 тысяч Московских компаний из различных отраслей, в которых работают порядка 127 тысяч человек. Например, ООО «Менте» воспользовалось предложением банка и города и оформило льготный кредит. Компания работает в сфере общественного питания. Полученные средства предприниматели направили на оплату арендных платежей, покупку товаров для производства. Аналогичную поддержку получили владельцы ресторана «Колесо времени». За счет кредита предприниматели оплатили аренду и доставку продуктов. В результате они смогли в сложное для себя время взять новые заказы на проведение банкетов и закрыть текущие платежи. # # # Андрей Галиакберов пресс-служба Московского банка тел.: +7 (499) 500-00-05 (доб. 471-479) Galiakberov.A.A@sberbank.ru ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.