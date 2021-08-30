«Газпром» рассказал о возможности оспорить проигрыш в Европе

Оператор «Северного потока-2», Nord Stream 2 AG может обжаловать решение суда в Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Европейского союза , не исключается в отчетности «Газпрома» . Компания проиграла в споре 25 августа, когда было вынесено решение, слушания по делу прошли 30 июня.

Изначально в Nord Stream 2 AG объявляли, что приняли к сведению решение суда в Германии, не предоставив других комментариев. Речь идет о деле, связанном с возможностью освобождения «Северного потока-2» от норм обновленной газовой директивы Евросоюза. Среди них есть запрет на владение добывающей компанией газопроводом, приходящим на территорию европейского государства. В случае «Северного потока-2» это означает, что «Газпрому» можно будет заполнять не более 50 процентов объема, а остальные мощности должны быть зарезервированы под независимого поставщика. «Газпром» же в России является монополистом в экспорте газа по трубопроводам.