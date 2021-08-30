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Травля "Мужского государства": сеть "Тануки" оказалась в эпицентре скандала

Вероника Полынина
1 час назад

Сеть ресторанов «Тануки» призвала Роскомнадзор и Павла Дурова заблокировать Telegram-канал «Мужского государства». В компании назвали контент канала экстремистским и разжигающим ненависть.

Ранее основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков призвал сторонников атаковать «Тануки» из-за фотографий чернокожих моделей и радужной символики в Instagram. Он пригрозил парализовать работу «Тануки», если сеть не удалит эти снимки и не принесет в соцсетях извинения «перед Русской нацией» за навязывание чуждых ей ценностей.

Поздняков призвал делать заказы в «Тануки» и отказываться от их оплаты, устраивать DDOS-атаки на сайт сети, писать в соцсетях ее владельцу Александру Орлову. Лидер «Мужского государства» также обратился к сервису «Яндекс.Еда» с требованием отказаться от сотрудничества с «Тануки».

Телеграм-каналы Mash и Baza сообщили, что после атаки «Мужского государства» на «Тануки» в ФСБ поступило сообщение о минировании всех московских ресторанов сети.

28 августа атаке «Мужского государства» подверглась сеть доставки роллов «Ёбидоёби», в соцсети которой появилось фото с темнокожим мужчиной. Из-за давления компания удалила пост и публично извинилась за произошедшее.

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В «Тануки» отказались извиняться и удалять публикации. В компании заявили, что их юристы уже занимаются вопросом атаки «Мужского государства», а также призвали пользователей массово отмечать в постах основателя Telegram Павла Дурова, Роскомнадзор и Минсвязи и добиваться блокировки аккаунтов «Мужского государства» и его лидера в соцсети.

Компании,Видео,Александр Орлов,Павел Дуров,Минкомсвязи РФ,Роскомнадзор,ФСБ,
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