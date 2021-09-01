На Украине понадеялись на остановку «Северного потока-2»

«Даже несмотря на то, что он [«Северный поток-2»] может быть, я не знаю, на 99 процентов завершен, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить. И со своей стороны мы будем обсуждать, что США могут сделать в этом отношении, например, санкции США против Nord Stream AG», — заявил он.