Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Польша и Украина объединятся против «Северного потока-2»

Ura.Ruиещё 4
1 час назад

Для противодействия «Северному потоку-2» Украина и Польша могут создать газовый хаб в Восточной и Центральной Европе. Об этом сообщил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на 24-й газовой конференции Gazterm.

Польша и Украина объединятся против «Северного потока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба», — сообщается на сайте Оператора ГТС Украины.

В компании отмечают, что «Северный поток-2» является главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы, а Польша и Украина могут создать мощный газовый коридор.

«С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы», — сказал Сергей Макогон.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что сохранить транзит российского газа через Украину можно с помощью переноса «точек передачи газа» на русско-украинскую границу. По его мнению, если Москва не пойдет на этот шаг, то Европа не даст запустить газопровод «Северный поток-2».

Компании,Юрий Витренко,Нафтогаз,
67
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители