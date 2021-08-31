Польша и Украина объединятся против «Северного потока-2»

Для противодействия «Северному потоку-2» Украина и Польша могут создать газовый хаб в Восточной и Центральной Европе. Об этом сообщил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на 24-й газовой конференции Gazterm.

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«Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба», — сообщается на сайте Оператора ГТС Украины.

В компании отмечают, что «Северный поток-2» является главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы, а Польша и Украина могут создать мощный газовый коридор.

«С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы», — сказал Сергей Макогон.