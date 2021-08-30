McDonald’s зарегистрирует в России товарный знак «Макдак»

Корпорация McDonald’s намерена зарегистрировать в России новую товарную марку «Макдак». Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующую заявку на регистрацию в Роспатент. Неофициальное название сети планируется зарегистрировать в нескольких вариантах написания.

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Как сообщает издание, заявка подана 19 августа. В пресс-службе McDonald’s в России сообщили, что это соответствует планам компании по защите бренда.

В России уже зарегистрированы принадлежащие McDonald’s товарные знаки «БигМак», «МакФлурри», «МакКафе» и «Университет Гамбургерологии» (корпоративный образовательный центр корпорации с филиалом в Москве).