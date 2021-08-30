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McDonald’s зарегистрирует в России товарный знак «Макдак»

Елена Прошина
1 час назад

Корпорация McDonald’s намерена зарегистрировать в России новую товарную марку «Макдак». Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующую заявку на регистрацию в Роспатент. Неофициальное название сети планируется зарегистрировать в нескольких вариантах написания.

McDonald’s зарегистрирует в России товарный знак «Макдак»
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает издание, заявка подана 19 августа. В пресс-службе McDonald’s в России сообщили, что это соответствует планам компании по защите бренда.

В России уже зарегистрированы принадлежащие McDonald’s товарные знаки «БигМак», «МакФлурри», «МакКафе» и «Университет Гамбургерологии» (корпоративный образовательный центр корпорации с филиалом в Москве).

В июне McDonald’s зарегистрировала товарный знак «Макдоналдс» на черном фоне, а также на полосатом коричневом фоне.

Компании,McDonald's,Роспатент,РБК,
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