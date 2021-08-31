«Яндекс» решил полностью выкупить доли Uber в ряде проектов

Компания «Яндекс» полностью выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке», а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов.

Фото: RT на русском RT на русском

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса».

«Партнёры продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний «Яндекс.Такси», — отметили там.

Отмечается, что «Яндекс» также приобретёт у Uber 4,5% акций совместного предприятия. Доля «Яндекса» составит в нём 71%, в том числе акции, зарезервированные для опционной программы.

В ноябре 2017 года ФАС одобрила сделку по слиянию «Яндекс.Такси» и Uber.