Стоимость акций «Сбера» близка к максимальной. Банк показывает рост по всем основным показателям, но экосистема компании пока не приносит прибыли. Это не смущает ведущие мировые инвестдома, которые прогнозируют существенный рост бумаг компании. «Секрет фирмы» поговорил с российскими аналитиками о том, что нужно иметь в виду перед покупкой этой голубой фишки.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Эффект экосистемы. Почему акциям «Сбера» есть куда расти даже с нынешних максимумов

Видео дня

«Сбер» в течение 2021 года регулярно выдаёт мощные отчёты. Например, в последнем пресс-релизе об итогах 7 месяцев банк объявил, что увеличил чистую прибыль в 1,8 раза, до 721,6 млрд рублей.

Прочие цифры тоже выглядят убедительно:

Чистый процентный доход увеличился на 11,8%;

Чистый комиссионный доход вырос на 17%;

Уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле снизился с 3,2% до 2,2% (помогла продажа проблемного Евроцемента).

Неудивительно, что на фоне таких результатов стоимость акций «Сбера» в августе 2021 года обновила исторический максимум (337 рублей за обыкновенную и 311 за привелигированную 18 августа). В конце месяца котировки держатся чуть ниже этих уровней.

И это не предел, считают аналитики ведущих западных инвестдомов. По их мнению, через 12 месяцев обыкновенные акции «Сбера» могут стоить:

400 рублей — UBS;

403 рубля — Morgan Stanley;

410 рублей — HSBC;

500 рублей — Goldman Sachs;

510 рублей — JP Morgan.

«При неизменности условий такие ожидания выглядят более чем реалистично», — отметила аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова.

С точки зрения мультипликаторов, акции «Сбера» выглядят недооцененными по отношению к мировым аналогам, заметил портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Эдуард Харин.

«Он стоит около шести годовых прибылей, при этом уровень возврата на капитал выше 20% (показатель можно назвать высоким), а дивидендная доходность среди крупнейших банков является рекордной», — сказал эксперт.

С этим согласен главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий. «Мы делаем ставку в первую очередь на "префы", поскольку по ним больше дивидендная доходность, — рассказал он. — Основная идея в "Сбере" — это рост чистой прибыли и, как следствие, рост дивидендов. За 2021 год мы ожидаем дивиденды порядка 25–26 рублей на акцию, что по текущим ценам близко к 8% доходности. Потенциал роста на горизонте 12 месяцев оцениваем в 15-20%».

Всё, что не банк

Западные инвестдома не боятся смело прогнозировать рост стоимости акций «Сбера» в том числе потому, что в текущих котировках почти не заложена стоимость его экосистемы — набора небанковских услуг и сервисов, отмечает Прохорова.

Выручка экосистемы в первом полугодии 2021 года выросла в три раза и составила 74,7 млрд руб. Но она всё ещё не работает в плюс: убыток составил порядка 19,2 млрд руб. Это в 2,5 раза больше, чем год назад. Прибыль от экосистемы сам «Сбер» ждёт только к 2023 году.

То, что в первые годы она не приносит прибыли, — это нормально, говорят опрошенные «Секретом» аналитики. На первом этапе важнее захватить рынок, чем показать быструю окупаемость. К тому же пока экосистема находится в стадии становления, и в ней появляются новые элементы.

Эффект экосистемы. Почему акциям «Сбера» есть куда расти даже с нынешних максимумов

«"Сбер" фактически скупает компании во всевозможных отраслях, поэтому, даже находясь в 2021 году, сложно понять, какие из них станут приносить львиную часть прибыли к 2030 году», — считает Эдуард Харин.

Хотя экосистема включает все сервисы «Сбера», в том числе входящие в совместное предприятие (СП) с другими компаниями, при её упоминании имеют в виду прежде всего сервисы, развиваемые совместно с Mail.ru Group (MRG). Среди них «Самокат», «Кухня на районе», Delivery Club, «Ситимобил», Foodplex и другие, заметил, аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

По его мнению, наиболее перспективными в экосистеме «Сбера» стоит считать сервисы, связанные с финансами и высокими технологиями, а также Delivery Club и «Ситимобил».

«Пока доля экосистемы едва подбирается к 2% всего дохода группы, — говорит Дмитрий Донецкий. — К 2025–2030 годам её доля должна быть уже порядка 25%, и тогда рынок будет оценивать "Сбер" уже иначе».

К чему нужно быть готовым инвестору

Хотя эксперты позитивно оценивают перспективы акций «Сбера», они отмечают ряд потенциальных рисков.

«Сбер» — флагман российского фондового рынка, и капитализация банка отражает отношение инвесторов к этому рынку в целом. Если конъюнктура изменится и зарубежные инвесторы решат уходить из России, это может снизить цену ценных бумаг компании, предупреждает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков

Общеэкономические проблемы могут сказаться на работе банка.

«Формируются риски существенного роста просрочки по кредитам на отельных сегментах, однако проявится они могут позже», — добавил Евгений Миронюк.

Непрофильные бизнесы при ужесточении регулирования могут создать в перспективе ближайших пяти лет дополнительные проблемы в оценке «Сбера», считает Кабаков. Предпосылки для этого есть: в июне российский Центробанк предложил ограничить расходы банков на развитие экосистем. Оптимальным решением в ЦБ назвали введение лимита инвестиций в непрофильные активы в 30% от совокупного капитала банка. Руководство «Сбера» и ВТБ раскритиковали эту идею.