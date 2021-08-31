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«Газпром» оценил последствия аварии на заводе в Новом Уренгое

Елена Прошина
23 минуты назад

Влияние аварии на уренгойском заводе «Газпрома» на окружающую среду и планы по добыче газа оцениваются как незначительные. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на топ-менеджера компании.

«Газпром» оценил последствия аварии на заводе в Новом Уренгое
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе телефонной конференции он пояснил, что большого ущерба для производства удалось избежать благодаря оперативно принятым мерам.

Поврежденную во время пожара установку планируется заменить до конца 2022 года. Вторую, не затронутую огнем, запустят в ближайшие дни.

Пожар на заводе по подготовке конденсата к транспортировке в Новом Уренгое произошел 5 августа. Производственные мощности завода были остановлены. Из-за этого сократились поставки по газопроводу «Ямал – Европа». В свою очередь это привело к росту цен на газ в Евросоюзе, которые 30 августа поставили новый рекорд – более 600 долларов за 1000 куб. м.

Компании,Газпром,ЕС,Московский комсомолец,
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