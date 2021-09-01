«Газпром» отказался поставлять в Европу больше газа

Годовые планы «Газпрома» по поставкам в Европу указывают, что во втором полугодии текущего года компания откажется увеличивать прокачку в регион, столкнувшийся с дефицитом топлива. Такой вывод эксперты сделали из выступлений топ-менеджеров компании в ходе телеконференции по поводу полугодовой отчетности по МСФО, пишут «Ведомости».

Финансовый директор «Газпрома» Александр Иванников рассказал, что прогноз предусматривает рост годового экспорта в Европу на 6 миллиардов кубометров, до 183 миллиардов. Такие же цифры компания называла в мае — 175-183 миллиардов кубометров.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков заметил, что за полгода «Газпром» добыл 260,8 миллиарда кубометров газа, из которых в Европу ушло 99,9 миллиарда. Таким образом, поставки во втором полугодии окажутся ниже, чем в первом. По его словам, такое фактическое снижение прокачки только усилит и без того рекордный рост цен на газ.

В свою очередь консультант Vygon Consulting Иван Тимонин заметил, что по итогам года спрос на газ в Евросоюзе вырастет на 30 миллиардов кубометров по сравнению с 2020 годом. По его мнению, продажи «Газпрома» все же составят 185 миллиардов кубометров. Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук и вовсе говорит о 190 миллиардах.

Однако снижения цен в Европе эксперты не ждут. Уровень заполненности подземных хранилищ находится на рекордно низкой отметке — 66 процента. В прошлом году он составлял 91,7 процента.