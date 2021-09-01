Борьба с пандемией: предпринимателям предоставят новую меру финансовой поддержки

Столичные предприниматели могут подать заявку на предоставление новой меры финансовой поддержки начиная с 1 сентября. Представители бизнеса получат разовую выплату в размере 15 тысяч рублей и дополнительную компенсацию в размере 6,5 тысячи рублей на каждого работника организации в случае, если они соблюдали меры по профилактике распространения коронавируса. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена материальная помощь в размере 21,5 тысячи рублей. Оформить заявку можно на сайте Московского инновационного кластера (МИК).

«Новый вид поддержки утвержден для предпринимателей, которые работают в сферах общепита, образования, культуры, спорта и развлечений, а также для тех, кто занимается ремонтом предметов личного потребления. Кроме того, предусмотрена поддержка салонов красоты, санаторно-курортных организаций и кинотеатров», — сообщил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

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Выплаты получат предприниматели, которые до 15 августа подали сведения о вакцинации 60 процентов своих сотрудников на портале mos.ru. Они также должны быть зарегистрированы в качестве налогоплательщиков на территории Москвы.

В заявке необходимо указать реквизиты организации, в том числе банковские, и контактные данные. К ней требуется приложить электронную копию расчета по страховым взносам за второй квартал этого года. Размер финансовой поддержки зависит от количества застрахованных лиц за третий месяц отчетного периода.

Если индивидуальный предприниматель зарегистрирован за пределами столицы, но осуществляет деятельность на территории Москвы, применяя патентную систему налогообложения, также нужно приложить копию подтверждающего документа.

После подачи документов их проверят специалисты, на это может уйти до 10 рабочих дней. Затем перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, которым одобрили выплаты, опубликуют на сайте mos.ru.

Полный список основных видов экономической деятельности, участникам которых предоставляется помощь, и все требования опубликованы на специальном сайте для московских предпринимателей cashback.moscow.business. Там же можно найти ответы на популярные вопросы или проконсультироваться со специалистами.

Портал Московского инновационного кластера i.moscow — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями и городом.