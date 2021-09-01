«МегаФон» предоставит российским студентам льготную связь

«МегаФон» снизил тарифы для всех российских студентов – мобильная связь станет для них на 20 процентов дешевле. Для подключения достаточно с 3 сентября обратиться в любой офис компании и предъявить студенческий билет.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

Предложение актуально как для действующих, так и для новых абонентов «МегаФона».

При подключении можно выбрать подходящий тариф с необходимым количеством включенных минут, гигабайт интернета и возможностью копить и расходовать неиспользованные объемы из ежемесячного пакета — скидка 20 процентов будет применяться к любому тарифу линейки #БезПереплат.

«Более 70 процентов молодежной аудитории “МегаФона” пользуются тарифами линейки #БезПереплат. Смартфон и мобильный интернет сегодня стали основными инструментами не только для общения, но и для комфортного обучения. В прошлом году накануне учебного года мы предложили скидку московским студентам — предложение оказалось востребованным, и теперь студенты во всех российских регионах смогут пользоваться мобильной связью на максимально выгодных условиях», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

По данным «МегаФона», молодежная аудитория в возрасте от 14 до 25 лет все чаще использует для связи мобильный интернет. За последние два года интернет-трафик в этой категории пользователей вырос в три раза, в то время как голосовой трафик — на 30 процентов. Лидеры по трафику среди молодежи: Москва и область, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар и Екатеринбург.