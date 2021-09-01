Газпром заявил о рекордных поставках газа в Китай

Газпром обновил абсолютный рекорд по поставкам газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», они превысили обязательства на 5%, сообщили в компании.

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«Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» продолжают увеличиваться. Так, 26 августа суточные поставки в четвертый раз за этот год обновили абсолютный рекорд и более чем на 5% превысили суточные контрактные обязательства Газпрома», – цитирует сообщение компании ТАСС.

Также Газпром с начала 2021 года, по предварительным данным, нарастил добычу газа на 17,9% (на 51,2 млрд кубометров) в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Общие объемы составили 337,2 млрд кубометров.

Поставки газа в страны дальнего зарубежья за восемь месяцев увеличился на 19,4% (на 21,3 млрд кубометров), до 131,3 млрд кубометров, приблизившись к историческому максимуму.

Газпром с начала 2021 года увеличил поставки в Турцию (на 173,6%), Германию (на 39,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 344%), Польшу (на 12%), Сербию (на 123,9%), Финляндию (на 22,7%), Болгарию (на 50,9%), Грецию (на 15,8%).