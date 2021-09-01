«Газпром» резко сократит поставки газа на Украину

«Газпром» планирует сократить объем закачки газа в украинские подземные хранилища (ПХГ). Об этом сообщает пресс-служба компании.
«В украинских ПХГ, согласно прогнозу, к 12 октября при сохранении текущих темпов закачки будет на 30% или на 8 млрд куб. м газа меньше, чем в прошлом году», – говорится в сообщении «Газпрома».
Также в компании отметили, что по состоянию на 30 августа запасы в европейских газовых хранилищах продолжают находиться на самых низких уровнях за многие годы.
«Сезон отбора газа из ПХГ в Европе в прошлом году начался 12 октября. При сохранении текущих темпов закачки можно прогнозировать, что к 12 октября этого года в хранилищах будет около 78 млрд куб. м газа. Это означает, что не будет восполнено 25% или 17 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных прошлой зимой», – сообщили в компании.
Как стало известно, «Газпром» прекратил продажи газа европейским покупателям на 2022 год через собственную Электронную торговую площадку (ЭТП). Об этом свидетельствуют данные терминала Bloomberg.