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Natura Siberica массово закрыла магазины

Вероника Полынина
1 час назад

Российский производитель косметики Natura Siberica прекратил работу 80 розничных магазинов и приостановил производство продукции, сообщает РБК со ссылкой на заявление президента компании Сергея Буйлова.

Natura Siberica массово закрыла магазины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной стал разрыв лицензионного контракта с эстонской OU Good Design, которой принадлежит часть товарных знаков брендов «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica и Natura Siberica.

Действие контракта было в одностороннем порядке остановлено совладелицей Natura Siberica Ириной Трубниковой – первой супругой основателя бизнеса Андрея Трубникова, умершего в январе 2021 года.

Она запретила производителю косметики «Рецепты бабушки Агафьи» ООО «Первое решение» использовать товарные знаки до решения корпоративного и наследственного конфликта, который продолжается в компании с весны 2021 года.

Президент Natura Siberica ответил на обвинения в рейдерском захвате

В своем заявлении Сергей Буйлов указал, что действия Трубниковой — это попытка «блокировать компанию, создать гигантские убытки от вынужденного простоя производства и продаж и в конечном итоге разрушить бизнес Natura Siberica».

Создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников умер в начале января 2021 года. После его смерти в компании начался корпоративный конфликт.

Как сообщал «Коммерсант», за бизнес борются первая жена Трубникова Ирина и двое детей от этого брака — Дмитрий и Екатерина. Конкуренцию в борьбе за актив им составляют дочь от второго брака Елизавета и третья жена бизнесмена Анастасия.

Компании,РБК,
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