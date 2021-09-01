Natura Siberica массово закрыла магазины

Российский производитель косметики Natura Siberica прекратил работу 80 розничных магазинов и приостановил производство продукции, сообщает РБК со ссылкой на заявление президента компании Сергея Буйлова.

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Причиной стал разрыв лицензионного контракта с эстонской OU Good Design, которой принадлежит часть товарных знаков брендов «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica и Natura Siberica.

Действие контракта было в одностороннем порядке остановлено совладелицей Natura Siberica Ириной Трубниковой – первой супругой основателя бизнеса Андрея Трубникова, умершего в январе 2021 года.

Она запретила производителю косметики «Рецепты бабушки Агафьи» ООО «Первое решение» использовать товарные знаки до решения корпоративного и наследственного конфликта, который продолжается в компании с весны 2021 года.

В своем заявлении Сергей Буйлов указал, что действия Трубниковой — это попытка «блокировать компанию, создать гигантские убытки от вынужденного простоя производства и продаж и в конечном итоге разрушить бизнес Natura Siberica».

Создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников умер в начале января 2021 года. После его смерти в компании начался корпоративный конфликт.