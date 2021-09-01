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Украина и США сделали заявление по «Северному потоку — 2»

Ura.Ru
1 час назад

Украина и США продолжают выступать против «Северного потока — 2». Об этом говорится в тексте совместного заявления о стратегическом партнерстве стран, который размещен на сайте президента Украины.

Украина и США сделали заявление по «Северному потоку — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против „Северного потока — 2“, который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности», — говорится в документе. Отмечается, что Америка будет продолжать принимать меры, чтобы не допустить использования Россией энергетики как геополитического оружия, а также «поспособствует укреплению энергетической безопасности Украины».

Газопровод «Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря из России в Германию. Оператор проекта Nord Stream 2 AG объявил о его готовности на 99% еще в конце июля. Ранее сообщалось, что Польша и Украина планируют объединить усилия против газопровода. А экс-посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, что правительство США не должно было допустить завершения строительства газопровода.

Компании,Уильям Тейлор,
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