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Портал госуслуг расширит свой функционал

News.ru
1 час назад

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что возможности портала Госуслуг будут расширены региональными проектами. Соответствующие стратегии развития субъекты РФ представили на рассмотрение правительства. Об этом сообщает URA.RU.

Портал госуслуг расширит свой функционал
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

По поручению президента России регионы утвердили стратегии цифровой трансформации. Теперь у нас есть провязанные между собой федеральные стратегии и стратегии в субъектах, их реализация позволит нам достичь показателей национальной цели «Цифровая трансформация», входящей в нацпроект «Цифровая экономика», — рассказал Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что самыми важными направлениями являются: цифровизация госуслуг и переход субъекта на надёжную и современную ИТ-инфраструктуру.

Вице-премьер также добавил, что Минцифры провело большую работу «по сопровождению стратегий, включая разработку типовой формы, корректировку программ и экспертизу вплоть до их утверждения». При этом работу регионов на всех этапах координировал департамент координации и проектов министерства. По словам представителя департамента Юрия Зарубина, особый акцент был на качестве предоставления услуг.

Ранее стало известно, что с 1 сентября автовладельцы в России смогут обжаловать штраф ГИБДД через портал «Госуслуги»: ответ с результатами рассмотрения жалобы будет доступен в личном кабинете пользователя.

Компании,Дмитрий Чернышенко,ГИБДД,РИА Ura.ru,
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