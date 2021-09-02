Портал госуслуг расширит свой функционал

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что возможности портала Госуслуг будут расширены региональными проектами. Соответствующие стратегии развития субъекты РФ представили на рассмотрение правительства. Об этом сообщает URA.RU.

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По поручению президента России регионы утвердили стратегии цифровой трансформации. Теперь у нас есть провязанные между собой федеральные стратегии и стратегии в субъектах, их реализация позволит нам достичь показателей национальной цели «Цифровая трансформация», входящей в нацпроект «Цифровая экономика», — рассказал Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что самыми важными направлениями являются: цифровизация госуслуг и переход субъекта на надёжную и современную ИТ-инфраструктуру.

Вице-премьер также добавил, что Минцифры провело большую работу «по сопровождению стратегий, включая разработку типовой формы, корректировку программ и экспертизу вплоть до их утверждения». При этом работу регионов на всех этапах координировал департамент координации и проектов министерства. По словам представителя департамента Юрия Зарубина, особый акцент был на качестве предоставления услуг.