Сбер предложил перейти к новым инструментам финансирования рыболовной отрасли

Сбер предлагает перейти к новым инструментам финансирования рыболовной отрасли – альтернативой кредитам может стать долгосрочный лизинг, при котором квота будет привязана к определенному судну, рассказал на сессии ВЭФ-2021 "ИнвестКвоты 2.0: путь к интенсивному развитию" старший вице-президент СберБанка Владимир Ситнов. Актуальность темы обусловлена пятилетием механизма инвестиционных квот на вылов рыбы. За это время объем инвестиций российских рыбодобывающих компаний увеличился почти в 5 раз. Замглавы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков в рамках сессии рассказал об успехах рыболовной отрасли в регионе в последние годы - сотни миллиардов рублей инвестиций, 24 завода по переработке рыбы, 11 из которых уже введено в эксплуатацию, 3000 созданных рабочих мест, увеличение глубокой переработки почти вдвое с 16 до 30%, заключено 96 договоров на строительство рыбо- и крабодобывающих судов. Первый этап инвестквот на вылов рыбы, по словам Ситнова, поменял финансовый ландшафт для всего банковского сообщества - это можно сравнить с переходом строительной отрасли на эскроу-счета. В результате совокупный кредитный портфель по оценкам Центробанка возрос почти в 3 раза. "Сбер по сути дела со всеми рыбаками и верфями сел в одну лодку. Инвестиции Сбера по итогам 2020 года составили около 250 млрд рублей – 85% от общего объема. Поэтому все, что сейчас происходит с квотами и с обсуждением этих вопросов очень чувствительно для банков. При этом, если посмотреть, к чему привел первый этап, то счет на табло, и нужно сделать соответствующие выводы. Нам нужны для судостроителей понятные заказы с понятной рентабельностью, потому что сейчас можно по пальцам одной руки пересчитать проекты, где рентабельность по строению судов остается положительной", - констатировал старший вице-президент Сбера. Он подчеркнул, что судостроители не смогут слишком долго продолжать строить себе в убыток, следовательно, в какой-то момент суда просто не будут построены. "Относительно планов регулятора по второму этапу - мы конечно же их поддерживаем, но с одним вопросом: что будет дальше? Следующие 20% мы можем посчитать, как это ляжет на экономику рыболовов и смежных отраслей. На второй этап как инвестор, как финансовый институт, мы со всеми желающими тоже придем", - пообещал он. Что касается предложений Сбера, то, по словам Ситнова, то сейчас рыболовная отрасль финансируется 15-летними деньгами, хотя все начиналось с трех-пятилетних кредитов. "Вряд ли мы сможем в будущем давать 20 или 30-летние кредиты, что говорит о необходимости перехода на другие инструменты финансирования, такие как долгосрочный лизинг. Этот инструмент привязывает квоту непосредственно к судну с соответствующими правами инвесторов, которые должны быть защищены", - заключил он.