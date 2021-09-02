Сбер и ООО "Легандагро Приморье" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

На Восточном экономическом форуме Сбер, СберИнвест и ООО "Легендагро Приморье" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали председатель Дальневосточного банка СберБанка Андрей Черкашин, вице-президент СберБанка по инвестиционной деятельности, председатель совета директоров СберИнвест Оскар Рацин и генеральный директор ООО "Легендагро Приморье" Дмитрий Савенков. Стороны намерены сотрудничать по следующим направлениям: оказание полного спектра банковских услуг, комплексное банковское обслуживание счетов; внедрение современных банковских технологий управления финансовыми ресурсами и продуктами; повышение операционной эффективности за счет оптимизации бизнес-процессов и технологий; взаимодействие по расширению и улучшению качества обслуживания сотрудников общества в рамках зарплатного проекта; обмен опытом по вопросам разработки программ обучения для сотрудников общества, управления персоналом и роботизации; сотрудничество в области информационного взаимодействия в части реализации пилотных проектов по развитию цифровых технологий в сельском хозяйстве и логистике. "ООО "Легендагро" — один из крупнейших производителей и экспортеров риса, сои и кукурузы на Дальнем Востоке, использующий новейшие технологии и инновационные подходы в своей деятельности. Мы готовы помочь компании нарастить объемы производства благодаря лучшим финансовым решениям, а также качественной аналитической и информационной поддержке", - сказал вице-президент СберБанка по инвестиционной деятельности, председатель совета директоров СберИнвест Оскар Рацин. Сбер может оказать компании инвестиционно-банковские услуги, включая сопровождение сделок, услуги глобального координатора и букраннера, выпуск облигаций, хеджирование рисков, аналитическую и информационную поддержку на рынке ценных бумаг. ООО "Легендагро Приморье" также заинтересовано в услугах компаний экосистемы Сбера — СберЗдоровья, VisionLabs, SberCloud, Dialog, СберКоруса, Segmento, BI.ZONE, СберМобайла и других. "Уверен, совместное соглашение с ООО "Легендагро" и СберИнвестиции станет дополнительным импульсом для развития сельского хозяйства в регионе. Приятно, что сегодня мы можем предложить не только финансовые услуги, но и взаимодействие в части цифровизации, а благодаря трехстороннему соглашению наша совместная работа станет еще эффективнее", - сказал председатель Дальневосточного банка СберБанка Андрей Черкашин.