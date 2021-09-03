Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Несколько компаний заинтересованы в участии в ESG-альянсе Сбера

Газета.Ruиещё 2
3 часа назад

Первый зампред Сбера Александр Ведяхин прокомментировал инициативу президента банка Германа Грефа о создании в России ESG-альянса, предложенную им ранее в ходе панельной сессии Сбера в рамках ВЭФ-2021.

Несколько компаний заинтересованы в участии в ESG-альянсе Сбера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы обсудили это с «Газпромнефтью», еще несколько участников (форума) заявили в явном виде о своей заинтересованности. В октябре мы делаем установочную конференцию ESG-альянса», — сказал Ведяхин журналистам РИА «Новости» в кулуарах ВЭФ.

Напомним, по мнению Грефа, подобное объединение позволило бы бизнесу договариваться, учитывать интересы друг друга, обсуждать планы развития и глобально, и с правительством.

ВЭФ-2021 проводится во Владивостоке со 2 по 4 сентября 2021 года. Главная тема форума — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».

Компании,Александр Ведяхин,Герман Греф,Газпромнефть,РИА Новости,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители