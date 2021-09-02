Один из любимых россиянами брендов закрыл магазины

Российский производитель косметики Natura Siberica остановил деятельность 80 розничных магазинов, а также производство и продажи товаров под брендами компании, пишет РБК со ссылкой на сообщение за подписью президента компании Сергея Буйлова.

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Это произошло в связи с расторжением договора на лицензионное использование товарных знаков с эстонской OU Good Design. Компания владеет частью товарных знаков, которые связаны с брендами «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica. Производством и продажей данной продукции занимаются компании основателя бизнеса Андрея Трубникова, который умер в январе 2021 года.

Совладелица бизнеса и первая супруга Трубникова Ирина приняла решение в одностороннем порядке остановить действие договора и запретить ООО «Первое решение» (производитель косметики «Рецепты бабушки Агафьи» и других) использовать эти товарные знаки 30 августа текущего 2021 года в связи с корпоративными наследственным конфликтом, который длится с весны этого года.

Как указал Буйлов, компания на какое-то время перестает использовать товарные знаки, «до прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж».

Как минимум деятельность пяти магазинов сети Natura Siberica была прекращена в среду вечером. По состоянию на начало года розничная сеть Natura Siberica владела 55 магазинами в России и за границей, Organic Shop — 40 точками.

Как сообщал «Коммерсант», за бизнес борются первая жена Трубникова Ирина и двое детей от этого брака — Дмитрий и Екатерина. Конкуренцию в борьбе за актив им составляют дочь от второго брака Елизавета и третья жена бизнесмена Анастасия.