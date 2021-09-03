В Турции рассказали о запуске производства «Спутника V»

"Пока результаты испытаний [российской вакцины] не показали ничего негативного. Мы продолжаем работать над ее производством. Наша работа с местной фирмой достигла определенного результата, но еще не завершена. Я не думаю, что этот процесс продлится слишком долго", - подчеркнул он.