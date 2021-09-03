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В Турции заявили, что процесс запуска производства "Спутника V" не займет много времени

ТАССиещё 2
10 минут назад

Процесс запуска производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Турции не займет слишком много времени. Об этом сообщил в четверг журналистам на пресс-конференции в Анкаре министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

В Турции рассказали о запуске производства «Спутника V»
Фото:  EPA/ТАСС EPA/ТАСС

"Пока результаты испытаний [российской вакцины] не показали ничего негативного. Мы продолжаем работать над ее производством. Наша работа с местной фирмой достигла определенного результата, но еще не завершена. Я не думаю, что этот процесс продлится слишком долго", - подчеркнул он.

28 апреля Коджа сообщил, что республика подписала контракт на поставку вакцины "Спутник V". 12 мая президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность российской стороны обеспечить поставки препарата в Турцию. 14 июня первая партия "Спутника V" прибыла в республику.

Компании,Владимир Путин,
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