Сооснователь Natura Siberica сообщила о провале рейдерского захвата фирмы

Производство косметики под брендами Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» будет продолжено. В настоящее время руководство компании ведёт переговоры о выпуске других брендов. Об этом говорится в заявлении сооснователя Natura Siberica Ирины Трубниковой, сообщает РИА Новости.

Фото: naturasiberica.ru naturasiberica.ru

Производство косметики под брендами Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» будет продолжено. Сейчас мы ведем переговоры с крупными холдингами на предмет поддержки в выпуске продукции под товарными знаками Натура Сиберика, Органик шоп и другими нашими брендами, — говорится в заявлении.

Видео дня

30 августа стало известно, что совладелица бизнеса и экс-супруга основателя компании Андрея Трубникова Ирина в одностороннем порядке прекратила действие договора об использовании торговых марок «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica и Natura Siberica. В этой связи производители были вынуждены приостановить выпуск товаров под этими марками и временно прекратить работу фирменных магазинов.

В заявлении Ирины Трубниковой отмечается, что новый менеджмент компании не может справиться с управлением.

Все видят, что сейчас в компании царит хаос, вызванный неправильными решениями и ломкой корпоративной культуры, — подчёркивает Трубникова.

Также в заявлении упоминается, что за пару недель из компании ушли более сотни сотрудников. После этого было отрезано финансирование подрядчикам.

Первые розничные магазины начали закрываться спустя несколько дней после рейдерского захвата компании. Сейчас новые управленцы пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков, — говорится в сообщении.

При этом Ирина Трубникова пообещала приложить все усилия, чтобы не допустить остановки производства и найти компромиссное решение.

Уже сейчас я могу сказать, что рейдерский захват компании полностью провалился, — резюмировала совладелец.