Virgin Galactic Брэнсона запретили устраивать полеты в космос

Компании Virgin Galactic британского предпринимателя Ричарда Брэнсона временно запретили организовывать полеты в космос. Об этом сообщает FOX Business.

Фото: Reuters Reuters

По информации Федерального управления гражданской авиации США, у Virgin Galactic не будет возможности отправить на орбиту корабль SpaceShipTwo до момента, пока не пройдет расследование обстоятельств полета, совершенного 11 июля.

В тот день в ходе суборбитального полета Брэнсона корабль отклонился от заданного курса.

Предполагается, что ограничения снимут, когда компания Брэнсона предоставит отчет об отсутствии "проблем, связанных с несчастным случаем и влиянии на общественную безопасность".

В связи с запретом акции Virgin Galactic 2 сентября пережили "качели", подскочив утром на 7% и потом рухнув более чем на 4%. В настоящий момент акция продается за $26,23.